أشياء تفعلها على فيس بوك تعرضك للحبس والغرامة.. احذرها

كشف أيمن محفوظ المحامي أن هناك مجموعة من الجرائم قد ترتكبها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قد تقودك إلى الإعدام والسجن بداية من جرائم تعمد الإزعاج بإرسال رسائل بكثافة للضحية وجرائم السب والقذف المعاقب عليها بالحبس والغرامة وجرائم الابتزاز الإلكتروني وربط محتوى بمعطيات لا أخلاقية بغرض التشهير بالضحية وجرائم نشر محتوى يهدم القيم الأسرية وإنشاء حساب بقصد ارتكاب جريمة أو التحايل الإلكتروني لسلب أموال الغير الذي فرق المشرع بين الاستيلاء على أموال جهات حكومية فالعقوبة هي السجن وبين الاعتداء على أموال الأشخاص فالعقوبة هي الحبس والغرامة.

وأضاف محفوظ أنه بالإضافة إلى ذلك جرائم الدخول إلى موقع إلكتروني للحصول على خدمة غير مستحقة أو تهكير حساب شخصي أو حكومي وجرائم الدعارة الإلكترونية وإنشاء حساب على الإنترنت بقصد تسهيل ارتكاب جريمة وقد تصل الجريمة المرتكبة على الإنترنت إلى جرائم الإرهاب.

قوانين مكافحة الجرائم

وأشار إلى أنه تتعدد القوانين والعقوبات في قوانين الاتصالات وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتيّة وقانون العقوبات وقانون مكافحة الآداب وقانون الإرهاب التي تكون العقوبات فيه مغلظة وتصل إلى السجن المؤبد والإعدام وهناك العديد من النصوص التي يصعب حصرها حسب الجرائم التي قد ترتكبها على مواقع التواصل الاجتماعي.

العقوبات تتراوح ما بين الحبس والغرامة

وأوضح أنه أقل العقوبات تكون الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات والغرامة التي تصل إلى 300 ألف جنيه إلى أن يكون الفعل جرائم تكون العقوبة هي السجن مثل جرائم الابتزاز والتحايل الإلكتروني على جهة حكومية وأيضا يجوز وضع الجاني تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية للحكم بحد أقصى 5 سنوات.