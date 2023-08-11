تنسيق الجامعات 2023.. موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى

يبحث أولياء الأمور خلال الفترة الحالية على تنسيق الجامعات 2023 وموعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وذلك رغبة منهم في الاطمئنان على أبنائهم ومعرفة الكليات التي يكونون بها.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أن تنسيق الجامعات 2023 وموعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى سيكون من خلال مؤتمر صحفي ظهر الإثنين الموافق 14 أغسطس، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقادة الوزارة.

تنسيق الجامعات 2023.. 102 طالب تقدموا بالرحلة الأولى

وبلغ عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق الجامعات 2023، والمنتظرين لموعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى للقبول بالجامعات؛ نحو 102 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024، وذلك في ظل جاهزية المعامل الخاصة بالتنسيق، مع وجود موظفين وكوادر مدربة يساعدون الطلاب على التسجيل بالتنسيق.

تنسيق الجامعات 2023.. مجاميع المرحلة الأولى

وتضمنت المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2023 المجاميع التالية: «342 درجة فأكثر بنسبة 83.41% فأكثر لطلاب الشعبة الهندسية - 362 درجة فأكثر بنسبة 88.29 فأكثر لطلاب الشعبة العلمية - 289.5 درجة فأكثر بنسبة 70.61% فأكثر لطلاب الشعبة الأدبية».

ويستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مع انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.