سعر الریال السعودي الیوم الجمعة 11-8-2023 في البنوك

شهدت أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، استقرارًا كبيرًا اليوم الجمعة 11-8-2023 بالبنوك المصرية، إذ لم يشهد سعر الصرف، سوى تغيرات طفيفة منذ الأسبوع الماضي، بحسب المواقع الرسمية للبنوك.

وترصد السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 11-8-2023، في عدد من البنوك المصرية، كون العملة السعودية تعد محل اهتمام الكثير من المواطنين الذين يرغبون في متابعتها، خاصة الذاهبون لزيارة بيت الله الحرام.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، 8.22 جنيه للشراء، والبيع 8.24 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

يبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

يسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

يبلغ سعر الريال السعودي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه للشراء، والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB»

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB اليوم، 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، 8.19 جنيه للشراء، أما سعر البيع فيبلغ 8.25 جنيه.