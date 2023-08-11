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انطلاق الدوري الخماسي لكرة القدم بمركز شباب الغريزات في سوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
11:37 ص | الجمعة 11 أغسطس 2023
أثناء اللقاء

أثناء اللقاء

أطلقت وزارة لشباب والرياضة، إشارة البدء لتنفيذ دوري كرة القدم الخماسي في مركز شباب الغريزات، التابع لإدارة شباب المراغة أمس، على ملعب المركز، بهدف تنمية المواهب الكروية لدى الناشئين.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في بيان، أنه جرى التحضير للقاءات تنافسية، ووضع جدول زمني محدد لضمان نجاح الدوري وتنظيم الفرق المشاركة، وشارك في المباراة الافتتاحية، فريقا «الوحوش» و«الأبطال»، وانتهت المباراة بفوز مستحق لفريق «الوحوش» بنتيجة 3-1.

إعداد جيل رياضي مؤهل للمنافسة في البطولات

وتنظم وزارة الشباب والرياضة، هذا الدوري بهدف اكتشاف ودعم المواهب الكروية، وإعداد جيل رياضي مؤهل للمنافسة في البطولات المحلية والدولية، وفي نهاية اليوم، تبادلت الفرق المتبارية، التحية بروح رياضية، وجرى التقاط بعض الصور التذكارية.

دعم المواهب الرياضية

وأشار الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، إلى أنّ الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المواهب الرياضية وتعزيز قدراتهم البدنية والمهارية، وتمت المتابعة من قبل السيد يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب، وتعكس هذه الخطوة، إصرار الوزارة بسوهاج على تشجيع النشاط الرياضي وتطوير المواهب في المنطقة، وتعزيز دور المراكز الشبابية في توفير بيئة مناسبة لتطوير المهارات الرياضية للشباب.

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