شروط وخطوات التقديم للمعاهد الشرطية الفنية الصحية.. اعرف التفاصيل

حددت وزارة الداخلية خطوات التقديم للمعاهد الشرطية الفنية الصحية، وفتحت باب التقديم أمام طلاب الثانوية العامة، الاثنين الماضي، وأعلنت وزارة الداخلية تفاصيل التقديم للالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي علوم، والشهادة الثانوية الأزهرية.

الداخلية تفتح التقديم للمعاهد الصحية

وللالتحاق بالمعاهد الشرطية الفنية الصحية هناك شروط أعلنتها وزارة الداخلية في بيان صادر عنها، وذلك في إطار التطوير المستمر لمنظومة الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الداخلية أنشأت الوزارة المعهد الفني الصحي الشرطي بمدينة نصر وآخر بالإسكندرية لإعداد أفراد شرطة فنيين ومتخصصين وجاءت كالتالي:

شروط التقديم للمعاهد الشرطية الفنية الصحية

- حصول الطالب على مجموعة 60% كحد أدنى.

- يكون الطالب حاصلا في اللغة الإنجليزية على مجموعة 65% كحد أدنى.

- مراجعة شروط الالتحاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).

- الطالب يقضى 3 أشهر تدريب أساسي بالمعاهد بنظام الإقامة وباقي مدة الدراسة بنظام التردد اليومي.

- مدة الدراسة بالمعاهد (سنتان) يحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية ويعين بدرجة (معاون أمن ثالث) يترقى بعدها في الدرجات المختلفة.

- تقديم خدمة صحية أفضل خاصةً في مجالي (التمريض والطوارئ - الرعاية العاجلة).

- منظومة طبية متكاملة بوزارة الداخلية تتسم بالتطور والتميز من خلال الكفاءة العالية للكوادر الصحية والتجهيزات التقنية المتطورة المزودة بها والصروح الطبية المنشأة على أحدث الطرز المعمارية.