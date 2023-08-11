موعد بداية الدراسة 1445 للجامعات في السعودية.. خلال أيام

كشف موقع القبول الموحد الإلكتروني للطلاب الجامعين بالمملكة عن موعد بداية الدراسة 1445 للجامعات في السعودية، والتي من المقرر لها أن تبدأ خلال أيام، بعد أن انتهي الجدول الزمنى للتقديم للمرحلة الجامعية خلال الأيام القليلة الماضية.

وتعرض «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية التي تنشر يوميًا، موعد بداية الدراسة 1445 للجامعات في السعودية وفق المعلن على موقع القبول الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية والتي جاءت على النحو التالي:

موعد بداية الدراسة 1445 للجامعات في السعودية

وتبدأ الدراسة للطلاب الجامعيين بالمملكة السعودية يوم الأحد الموافق 4 من صفر 1445، الذي يتزامن 20 أغسطس 2023، أي أنه يفصلنا عن بداية العام الدراسي نحو 9 أيام فقط.

معايير القبول في الجامعات السعودية

وذكر الموقع أن هناك بعض المعايير التي ترتبط بقبول الطلاب في الجامعات السعودية والتي تضمنت الآتي:

معدل الشهادة الثانوية، ويقصد بها مجموع الطالب في نهاية الثانوية

اختبار القدرات العامة، ويجب على الطالب اجتياز الاختبارات المقررة حسب الكلية التي يرغب في الالتحاق بها

الاختبار التحصيلي، وذلك يتم من خلال احتساب أوزان محددة بحيث تجمع حصيلة الأوزان المحددة للطالب حسب الكليات والمسارات في نسبة مركبة واحدة

وتشترط بعض الجامعات على الطلاب اجتياز امتحانات الكفايات للغة الإنجليزية (Step) والمقابلة الشخصية لبعض التخصصات، ويتم القبول عن طريق المفاضلة بين المتقدمين تنافسياً وفق معايير القبول (النسبة المركبة) وحسب ترتيب الرغبات وتوافر المقاعد وشروط الكليات.