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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة

كتب:

شريف سليمان
12:51 م | الجمعة 11 أغسطس 2023
صلاة الجمعة

صلاة الجمعة

تقدم «الوطن»، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمحافظة القاهرة.

وتكون صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة هي الأولى بعد انتهاء أعمال التطوير الثلاثاء الماضي، حيث يقول خطبة الجمعة بالمسجد اليوم، الدكتور على الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، بتكليف من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وتأتي خطبة صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة وباقي مساجد الأوقاف تحت عنوان «اسم الله الولي»، والتي تتحدث عن إن الله (عز وجل) ولي الذين آمنوا يتولاهم بعونه وتوفيقه وإحسانه وإكرامه ويتولى أمرهم كله نصرهم وهدايتهم ومكافأتهم، فهو السميع دعاءهم المجيب لهم.

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بقلم شريف سليمان