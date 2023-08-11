تركيب بوابات عبور مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالخط الثالث للمترو 

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو» المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، عن تركيب بوابات متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، لضمن رحلة سريعة ومريحة وسهلة لكل الركاب.

وسائل متنوعة لذوي الاحتياجات الخاصة

وأضافت الشركة في تقرير لها، أن البوابات المخصصة لاستخدام ذوي الهمم تم تركيبها في أحدث المحطات التي تم افتتاحها بالخط الأخضر الثالث وسيليها بعض المحطات الأخرى، بالإضافة إلى الوسائل الأخرى المتوفرة لمساعدة العملاء القادرون باختلاف على اجتياز رحلتهم بدون أي معوقات.

كما وفرت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المصاعد والسلالم المتحركة والمقاعد المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة على متن القطار إلى جانب موظفي خدمة العملاء المتواجدين في كافة المحطات على أتم استعداد لتقديم المساعدة وقتما طلبت.

محطات مترو جديدة

المحطات الجديدة الجاري افتتاحها مثل محطة مترو السودان وإمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري وروض الفجر، كلها راعت أيضاً ذوي الاحتياجات الخاصة في طبيعة إنشاءها، فوق تقرير الشركة، أكدت خلاله أنها تسعى دائماً للبحث عن طرق لتحسين خدماتها للركاب.

ووجهت الشركة نصيحتها للركاب، مشددة على ضرورة الحفاظ على المسافة الآمنة بين الرصيف والقطار: «قف في الأماكن المخصصة وامسك دائما أعمدة الأمان المخصصة داخل القطار أثناء تحركه. خلونا نتعاون دائما عشان رحلتك تكون آمنة ومريحة».