ضبط أحد شخص لإدارته مطبعة للكتب التعليمية دون ترخيص بالفيوم

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة في الفيوم بطباعة العديد من الكتب والملازم التعليمية والأغلفة الخاصة بهم لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي دون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسؤول مقيم بدائرة مركز شرطة أطسا، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على 12500 نسخة من الكتب والملازم التعليمية والأغلفة الخاصة بهم لسنوات دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى بالمخالفة للقانون.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول وبارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.