احذر الأماكن الهادئة.. ماذا تفعل عند نزول البحر مع ارتفاع الأمواج؟

تحذيرات شديدة وجهتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية للمواطنين وبشكل خاص مصطافي شواطي بعض المدن المطلة على البحر المتوسط، بسبب ارتفاع الأمواج عن المعدل الطبيعي، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى حدوث حالات غرق، إذ تعاني مدن «العلمين، الإسكندرية، بلطيم، دمياط، بورسعيد» منها على مدار اليوم وحتى غدا.

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه بدءا من يوم الأحد المقبل تهدأ الأمواج وتعود لمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية التعامل مع الأمواج عند نزول البحر، وفق الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالتالي:

كيف تتعامل مع ارتفاع الأمواج عند نزول البحر؟

- عند نزول البحر مع ارتفاع الأمواج، قد تتكون بعض التيارات الساحبة عن عمق متر، وتكون فى معظم الشواطئ الرملية التى ترتفع بها الأمواج، حيث أن المياه التى تتدفق مع الأمواج تحتاج أن تعود مرة أخرى إلى البحر فترجع عن طريق أى قناة رملية، ويعد ذلك التيار من أخطر الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الغرق.

لا يجب أن يكون الطقس سيئًا حتى تتشكل تيارات السحب

- ويمكن التعرف على تيارات السحب بسهولة، إذ تُظهر الماء بشكل أهدأ أو بدون أمواج مد أكثر من المناطق المحيطة، بمعنى أنه لا يجب أن يكون الطقس سيئًا حتى تتشكل تيارات السحب.

- وعند الوقوع في تيارات السحب، يجب أن يهدأ المواطن ويتجنب السباحة باتجاه الشاطئ لأن بذلك سوف يستنفذ كامل طاقته، لذلك يجب عليه السباحة بشكل موازى مع الشاطئ حتى يستطيع الخروج من منطقة السحب، وبعد ذلك يستطيع السباحة مع الأمواج باتجاه الشاطئ.