الكشف على أكثر من 1200 مواطن في قافلة علاجية بالسويس

وقعت قافلة علاجية، الكشف الطبي على أكثر من 1200 مواطن في 9 تخصصات طبية، بقرية يوسف السباعي التابعة لحي فيصل بمحافظة السويس، وجرى صرف الأدوية اللازمة بالمجان، من الصيدلية المتنقلة التابعة للقافلة، وإحالة بعض الحالات لإجراء فحوصات طبية خارجية.

القافلة الطبية ضمت 9 تخصصات

وأوضحت الدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، أنّ القافلة الطبية وقعت الكشف الطبي على المرضى وصرفت العلاج لهم مجانا، وذلك في تخصصات «الباطنة والأطفال والنساء والجراحة والأنف والأذن والحنجرة والصدر وتنظيم الأسرة»، بالإضافة إلى عمل العديد من الإجراءات الطبية المتنوعة بين التحاليل المعملية والأشعة السينية.

عقد ندوات للتوعية الصحية

وتابعت وكيل وزارة الصحة في بيان لها عبر الصفحة الرسمية للمديرية، أنه جرى عقد ندوات للتوعية الصحية، واستطلاع آراء بعض المواطنين بهدف تحسين الخدمة الطبية المقدمة على هامش القافلة، وقد شارك في التجهيز للقافلة والإشراف عليها، الدكتورة عفاف عبد الفتاح منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة، والدكتورة آية إبراهيم مسئول الإمداد الدوائي، ومنير عزب مسئول مركز المعلومات، وصابر حماد مسئول الموقع ومحمد دردير مسئول مالي وإداري.

وكانت فعاليات القافلة العلاجية التي نظمتها مديرية الصحة بالسويس والسكان، بدعم من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وبالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة والسكان، قد أجرت أعمالها بقرية يوسف السباعي بحي فيصل على مدار يومين.