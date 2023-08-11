افتتاح مسجد جديد بتكلفة مليوني جنيه في بنها احتفالا بعيد القليوبية القومي 

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية اليوم، مسجد سيدي علي الشامي بقرية سندنهور مركز بنها، ضمن افتتاحات المديرية احتفالًا بالعيد القومي لمحافظة القليوبية، الذي يحل نهاية الشهر الجاري بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل، وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف بتكلفة إجمالية مليوني جنيه على مساحة بلغت 400 متر.

احتفالات القليوبية بالعيد القومي

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية في بيان له، أنّ افتتاح المسجد الجديد يأتي مواكباً لاقتراب احتفال محافظة القليوبية بعيدها القومي خلال شهر أغسطس الجاري.

خطبة الجمعة اليوم

وفي سياق متصل، ألقى وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، خطبة الجمعة بالمسجد كأول جمعة تقام به بعد الافتتاح، وتناول موضوع الخطبة أحد أسماء الله الحسنى، وهو اسم الولي الذي يعني «القريب لك ومنك والحاضر معك»، لقوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ» في سورة الشورى، فإذا كان الله معك فمن عليك؟، وإذا كان عليك، فمن معك؟

كما أشار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إلى أنّ أسماء الله الحسنى، نذكر الله بها ونناجيه وندعوه بكثرة ذكرها.

جاء ذلك وسط حضور كثيف من المواطنين وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وقيادات المجتمع المدني بالمحافظة، الذين عبروا عن سعادتهم بمثل هذه الافتتاحات، التي تجعل المساجد منارة لأداء الشعائر والصلوات، مع تكثيف الأنشطة الدينية والدعوية والندوات واللقاءات الثقافية لتظل مصر هي الرائدة في حماية وحفظ بيوت الله.