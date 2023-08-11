نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 بمحافظة الفيوم.. اعرف الموعد

تستعد مديرية التربية والتعليم، لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 في محافظة الفيوم، خلال الأسبوع المُقبل، إذ يجري تكثيف أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمهيدًا لإعلان النتيجة، ليتسنى لكل طالب معرفة درجاته وتحديد التعليم الذي سيلتحق به سواء ثانوي أو فني أو زراعي أو تجاري أو فندقي بحسب مجموع الدرجات ومرحلة التنسيق.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 في محافظة الفيوم وموعد ظهورها ورابط الحصول عليها، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023

وقالت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه يجري تكثيف أعمال التصحيح والرصد والمراجعة لكراسات إجابات الطلاب، تمهيدًا لإعلان النتيجة خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وأوضحت أنّ المديرية خصصت في وقتٍ سابق، رابطًا لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في محافظة الفيوم الدور الثاني، بسهولة ويسر عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم، حيث سيمكن الطلاب من معرفتها فور إعلانها.

خطوات الحصول على النتيجة

ويمكن للطلاب والطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم الدور الثاني من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الضغط هنا. إدخال الفصل الدراسي. إدخال رقم الجلوس. الضغط على كلمة بحث وستظهر النتيجة فورًا.

تجدر الإشارة إلى أنّ 14 ألفًا و298 طالبًا وطالبة قد أدوا امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الدور الثاني في محافظة الفيوم، في الفترة من 24 يوليو حتى 31 من الشهر نفسه، وفقًا لجدول امتحانات الدور الثاني الذي أعلنته المديرية في وقتٍ سابق.

تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية

ومن المقرر، إعلان تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية في محافظة الفيوم خلال الأيام القليلة المُقبلة، وذلك بعد الانتهاء من حصر الفراغات في مختلف المدارس بجميع المراكز، تمهيدًا للمرحلة الثانية من التنسيق سواء للثانوية العامة أو المدارس الفنية.