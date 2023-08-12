تحذير من ارتفاع الأمواج اليوم.. لو مسافر مصيف أو «هتنزل البحر»

حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من تقلبات حالة الطقس اليوم السبت، خاصة بالنسبة للمسافرين إلى المدن الساحلية والشواطئ المختلفة.

وناشد خبراء الأرصاد، المواطنين، باتخاذ حذرهم بسبب نشاط الرياح على شواطئ البحر المتوسط «العلمين- الإسكندرية- بلطيم- دمياط- بورسعيد»، وتكون سرعة الرياح من 40:50 كيلومتر، وارتفاع الموج 2 لـ2.5 متر.

تحذير من ارتفاع الأمواج

كما تضطرب الملاحة البحرية في خليج السويس، وسرعة الرياح ستصل إلى 60 كيلومترا في الساعة.

درجات الحرارة اليوم

تأتي تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت كما يلي:

القاهرة 33 24.

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 34 25.

بنهــــا 33 24.

دمنهور 33 24.

وادى النطرون 34 23.

كفر الشيخ 32 24.

المنصورة 34 24.

الزقازيق 34 24.

شبين الكوم 33 23.

طنطا 33 23.

دمياط 30 25.

بورسعيد 31 25.

الإسماعيلية 34 23.

السويس 33 24.

العريش 30 24.

رفح 30 24.

رأس سدر 40 25.

نخل 38 20.

كاترين 33 17.

الطور 36 26.

طابا 36 25.

شرم الشيخ 38 29.

الإسكندرية 30 23.

العلمين الجديدة 30 23.

مطروح 32 23.

السلوم 32 24.

سيوة 36 23.

رأس غارب 37 28.

الغردقة 38 28.

سفاجا 37 29.

مرسى علم 38 29.

شلاتين 40 28.

حلايب 37 30.

أبو رماد 38 30.

رأس حدربة 37 28.

الفيوم 36 24.

بني سويف 36 24.

المنيا 36 24.

أسيوط 37 23.

سوهاج 38 25.

قنا 39 25.

الأقصر 40 26.

أسوان 41 28.

الوادي الجديد 40 27.

أبو سمبل 41 28.