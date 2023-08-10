ملتقى توظيفي لشباب القليوبية.. اعرف التفاصيل وكيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة عن ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بالقليوبية لشركات القطاع الخاص.

واستمرارا لسلسة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، توضح في التقرير التالي تفاصيل ملتقى توظيف القليوبية من الشباب والرياضة على هذا النحو:

تفاصيل ملتقى توظيف القليوبية

- الملتقى متاح للشباب من الجنسيين.

- يعقد الملتقى على مدار يومين من ‏‏20 أغسطس‏‏ الساعة ‏‏11:00 ص‏‏ إلى ‏‏21 أغسطس‏‏ الساعة ‏‏6:00 مساءاً.

- يعقد ملتقى توظيف القليوبية من خلال مبادرة «توظيف مصر».

- الملتقى يجمع العديد من شركات القطاع الخاص وفى مجالات مختلفة.

- يوجد بالملتقى مسؤول توظيف في كل شركة لتقديم كافة التفاصيل عن الوظائف المتاحة.

- التسجيل في ملتقى توظيف القليوبية من خلال اللينك التالي: https://forms.office.com/r/B62yEJ77kU.

ملتقيات التوظيف

وتطلق وزارة الشباب والرياضة على مدار العام عدة ملتقيات للتوظيف وأبرزها الآتي:

ملتقى توظيف المنصورة

والمقرر عقدة بالصالة المغطاة داخل جامعة المنصورة والذي سيعقد خلال الفترة من 20 وحتى 21 أغسطس الجاري.

وللتسجيل من هنـــــا بإدخال كافة البيانات المطلوبة وهي الاسم رباعيا، الرقم القومي، رقم التليفون واتس اب، السن، النوع ذكر- أنثى، المحافظة الدقهلية، محافظات أخرى، المنطقة السكنية، المؤهل «عال - فوق متوسط - متوسط - طالب إعدادية دون مؤهل، هل لديك خبرات سابقة».

يذكر أن الشباب والرياضة عقدت الفترة الماضية عدة ملتقيات وأبرزها ملتقى الغربية وأسيوط والشرقية والتي وفرت من خلالها العديد من الوظائف الشاغرة في عدد من شركات القطاع الخاص.