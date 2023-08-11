تنفيذ 100% من مشروعات «حياة كريمة» في قرية أبو عوالي بالمنوفية

في قرية أبو عوالي بالمنوفية، تمكنت مشاريع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من تحقيق طفرة حضارية، والارتقاء بحياة الأهالي، وذلك في إطار جهود المبادرة لتطوير الريف المصري ودعمه، وشملت المشاريع قطاعات خدمية متنوعة.

مشاريع حياة كريمة في أبو عوالي بالمنوفية

وتولي المبادرة الرئاسية اهتماما كبيرا للعديد من القطاعات الخدمية، وعلى رأسها الحق في التعليم للأطفال، وفي هذا الإطار عملت «حياة كريمة» على التوسع في إنشاء المدارس والأبنية التعليمية، وهو ما يساهم في تقليل الكثافة الطلابية في المدارس بالقرية، فضلا عن انتهاء المبادرة من إنشاء مدرسة جريزو أبو عوالي للتعليم الأساسي بنسبة تنفيذ وصلت لـ100%، بالإضافة إلى عملها على رفع كفاءة المدرسة الابتدائية بالقرية وتجهيزها على أعلى مستوى.

كما تهتم «حياة كريمة» بدعم صحة المواطن المصري خاصة الأكثر احتياجا، وفي هذا الإطار، دشنت المبادرة مشروع مركز طب الأٍسرة، والذي وصلت نسبة تنفيذه لـ90%، أما عن قطاع الغاز الطبيعي، فقد وصلت نسبة مشروع توصيل وصلات الغاز للبيوت إلى 95%.

مشاريع تصل لنسبة تنفيذ 100%

ووصلت نسبة تنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحي إلى 95%، كما اهتمت المبادرة الرئاسية بتوفير خدمة الاتصالات والإنترنت لأهالي قرية أبو عوالي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وقد وصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى 96%، بالإضافة إلى مكتب البريد الذي وصلت نسبة تنفيذه لـ 100%، وكذلك مشروع تبطين ترع الري، بلغ أيضا نسبة تنفيذ 100%.