3 أصدقاء أمريكيين حولوا 3 آلاف دولار إلى 250 مليونا في 3 سنوات.. ما القصة؟

تمكن 3 أصدقاء في الولايات المتحدة من بناء قصة نجاح استثنائية، بعد أن قرروا الاستقلال والبدء بأعمالهم الحرة برأسمال يبلغ 3 آلاف دولار أمريكي فقط، وفقا لما نشرته شبكة «سي إن بي سي».

الشبان الثلاثة استطاعوا تجاوز خسائر فيروس كورونا

وقد استطاع الأصدقاء جمع المبلغ بجهودهم الشخصية في عام 2019، واضعين أمامهم هدفهم الطموح في بناء مشروع تجاري يكون بديلا للوظائف التي لم يتمكنوا من العثور عليها.

وفي عام 2020 على الرغم من الخسائر المالية، التي تكبدها العالم بسبب وباء كورونا والإغلاقات التي نتجت عنه؛ تمكن الأصدقاء الثلاثة من تحقيق النجاح وتحقيق أرباح كبيرة، وبدأوا مشروعهم الخاص بمبلغ زهيد قدره ثلاثة آلاف دولار فقط، ليحققوا بهذا المبلغ البسيط، الآن، أكثر من 250 مليون دولار، أي أكثر من ربع مليار دولار، وبفضل هذا النجاح تحول الثلاثة الشبان السابقين، العاطلين عن العمل، إلى رجال أعمال مرموقين في الولايات المتحدة.

تحقيق مكسب أكثر من 26 ألف دولار في أول شهر فقط

وبحسب الشبكة، فإن الشبان الثلاثة، بدأت قصة نجاحهم من صديقهم رايان بارتيليت، الشاب الذي يقود فريقًا مكونًا من اثنين من أصدقائه، قاموا بجمع ثلاثة آلاف دولار لإطلاق ماركة الملابس الرجالية «True Classic» في عام 2019، ولم يكن أي منهم لديه خبرة سابقة في مجال بيع الملابس، لكنهم ابتكروا فكرة إنتاج قمصان بأسعار معقولة وتصاميم تناسب الجميع، وقد نجحوا بشكل مذهل في تحقيق هذا الهدف في وقت قصير.

وذكر بارتليت، أن الشركة تمكنت من تحقيق أكثر من 26 ألف دولار في أول شهر فقط من بدء عملية التجارة والبيع.

بارتليت كاد أن ينهي على المشروع بسبب خطأ في التقدير

ويتابع بارتليت، بأنه في عام 2021، ارتكبت خطأ في تقدير عدد الوحدات التي يمكن أن تباع من قبل شركته، وقام بطلب ملابس بكمية أكبر، يمكن للشركة تحملها من الناحية المالية، وهذا الخطأ كاد أن يتسبب في توقف عمل شركة (True Classic) وانهيارها بشكل كامل.

وقال بارتليت: «إن قرارنا كان أحمق قرار اتخذناه على الإطلاق، واستغرق عامًا ونصف العام للتعافي من هذا الخطأ الفادح».

وقضى بارتليت، وشركاؤه المؤسسون - نيك فينتورا وماثيو وينيك، أكثر من عامين في محاولة إصلاح هذه المشكلة، وقاموا بتقليص هوامش أرباح شركتهم ودفعوا للبائعين مبلغًا إضافيًا يقدر بمليون دولار على شكل فوائد، كما قاموا بالحصول على تمويل من إحدى الشركات مقابل حصة في الإيرادات المستقبلية.

العلامة التجارية (True Classic) تحاول منافسة شركة (Nike)

وبحسب التقرير، تمكنت العلامة التجارية (True Classic) أخيرًا من تحقيق وضع يمكنها من المنافسة مع المنافسين المباشرين للمستهلكين، مثل (Nike) و(Ralph Lauren)، المتخصصة في صناعة الملابس.

ووفقًا لبارتليت، تسعى الشركة إلى تحقيق إيرادات قدرها 250 مليون دولار في العام 2023، ويشير إلى أن خطته للنجاح والازدهار تعتمد على مبدأ واحد وهو الاستفادة من الدروس التي تعلمتها من تجربة الانهيار السابق.

ويشير بارتليت، إلى أنه بدأ حياته المهنية موسيقي فاشل، حيث كان يقضي وقتًا طويلًا في العزف على البيانو في المطاعم، وبعد ذلك تحول إلى مجال التسويق الرقمي وحصل على وظيفة في هذا المجال، وفيما بعد، أسس وكالته التجارية الخاصة (SEO Direct) ومقرها لوس أنجلوس.