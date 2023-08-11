تفاصيل شهادات بنك فيصل الإسلامي.. عائدها يصل إلى 19.25%

تحظى شهادات بنك فيصل الإسلامي، باهتمام كثير من المواطنين، وتُعد الشهادات الادخارية في البنوك خيارًا ذكيًا للأفراد، الذين يرغبون في حماية مدخراتهم وتحقيق عائد مضمون، وتقدم البنوك مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية التي تتيح للعملاء اختيار الفترة الزمنية ومعدل الفائدة الذي يناسبهم، مما يساعدهم في تحقيق أهدافهم المالية بثقة واستقرار.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية تفاصيل ومميزات شراء الشهادات المقدمة بنك فيصل الإسلامي ، وشروط وقواعد شراء تلك الشهادات:

تفاصيل شهادات بنك فيصل الإسلامي

شهادة الادخار السباعية نماء ذات العائد المجمع

طرح بنك فيصل الإسلامي شهادة الادخار السباعية ذات العائد المجمع، تحت مسمى نماء، وتخضع في تعاملاتها لأحكام الشريعة الإسلامية، ذات العائد المجمع لمدة 7 سنوات بعملة الجنيه المصري، وتبدأ الشهادة من الشهر التالي للشراء، وتأتي الشهادة بعائد تراكمي متغير يصل إلى 19.25% سنويا، ويمكن لصاحب الشهادة الحصول على 50% من العائد المجمع لها، بعد مضي 4 سنوات، ويمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة وأرباحها بعد مضي عامين من تاريخ الشراء، وفقا لجداول الاسترداد الخاصة بهذا الوعاء، كما أن الحد الأدنى لشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير

طرح بنك فيصل الإسلامي شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير، وتستمر الشهادة لمدة 3 سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يطلب العميل عدم تجديدها كتابيا، ويبدأ احتساب العائد على الشهادة من أول الشهر الميلادي التالي للشراء، وتأتي الشهادة بعائد ربع سنوي متغير يصل الي 18% سنويا، يحتسب بناء على نتائج الأعمال الفعلية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويحظى أصحاب الشهادات بفرصة لأداء العمرة في السحب الذي يجريه البنك مرتين في العام على ألا يقل الرصيد عن 5 آلاف جنيه، ويمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة قبل تاريخ الاستحقاق وبعد مضي 6 أشهر من تاريخ الشراء، وفقا لقواعد المنظمة للاسترداد الخاصة بالبنك، كما أن الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.