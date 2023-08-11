دراسة: البشر الأوائل في أوروبا انقرضوا بسبب تجمد شمال الأطلسي 4 آلاف سنة

كشفت دراسة نُشرت في مجلة «ساينس»، عن وجود فترة برودة شديدة في شمال الأطلسي قبل حوالي 1.1 مليون سنة، واستمرت لمدة تقدر بحوالي أربعة آلاف سنة، ويبدو أن هذه الفترة الباردة أدت إلى انقراض البشر القدماء الذين استوطنوا أوروبا.

ووفقًا للأدلة المكتشفة في حفريات إسبانيا، يُعتقد أن هؤلاء البشر كانوا من بين أولئك الذين انتشروا خارج أفريقيا، ويبدو أن الفترة المتجمدة جعلت من الصعب على أوروبا أن تكون مكانًا مناسبًا لاستقبال البشر الأوائل، الذين اعتمدوا علي الصيد للعيش، لأن البرد الشديد حرمهم من وجود مصادر غذائية كافية.

البشر الأوائل لم يكونوا مجهزين للتكيف مع البرودة الشديدة

ووفقًا للدراسة، أكد الباحثون أن البشر الأوائل الذين انتقلوا إلى أوروبا كانوا غير مجهزين للتكيف مع البرودة الشديدة، وكانت أجسادهم تفتقر إلى الدهون الكافية لحمايتهم، وكان من الصعب عليهم توفير الملابس والمأوى الكافيين للحماية.

بالإضافة إلى ذلك، كانوا يواجهون صعوبة في الحصول على أدوات لإشعال النار، مما أدى إلى تعقيد حياتهم في ظروف المناخ القاسية.

وحتى الآن، لم يتم تحديد عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم خلال تلك الفترة، وقد صرح كريس سترينجر، عالم الأنثروبولوجيا في متحف التاريخ الطبيعي في لندن، بأنه ليس لدينا معرفة دقيقة بالأعداد، لكن من المؤكد أنها كانت قليلة بالمقارنة مع المعايير الحديثة، وقد أشار إلى أنه ربما كانت في العشرات من الآلاف في أنحاء أوروبا على الأكثر.