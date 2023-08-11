بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجامعي، يرغب كثير من الطلاب، في الدراسة بالجامعات الغربية، لا يتابعون متوسط تكاليف الدراسة خارج مصر 2023، وما هي أرخص الدول التي يمكن السفر إليها للحصول على مستوى رفيع من التعليم، الذي يسمح لهم بالحصول على وظائف مرموقة.

تكاليف الدراسة خارج مصر

وفيما يلي، تعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر يوميًا، لطلاب الثانوية العامة 2023، متوسط تكاليف الدراسة خارج مصر، وفق المعلن من الجامعات التي تقبل دراسة الأجانب.

وتختلف تكاليف الدراسة خارج مصر 2023، حسب الجامعة والدولة التي سيسافر إليها الطالب المصر، كما يلي:

الدراسة في روسيا

وتعتبر الجامعات الروسية الأفضل من حيث تكلفة الدراسة بها، وتقدم مستوى جيد من التعليم، ويمكن للطلاب الدراسة 4 سنوات، يحصلون بعدها على درجة البكالوريوس بالإضافة إلى دبلوم التعليم العالي، وتتراوح تكلفة الدراسة في الجامعات الروسية بنظام الدوام الكامل في البكالوريوس، بين 240 و300 ألف روبل سنويًا للجامعات الحكومية، بينما الخاصة تتراوح بين 150 و500 ألف روبل.

تكاليف الدراسة في تركيا

كما يمكن للطلاب الدراسة في تركيا، التي توفر سكنا جامعيا وعددا من المنح الدراسية المجانية بالكامل أو الجزئية، كما تسمح للطلاب بالعمل خلال الدراسة، ويكون متوسط التكلفة في جامعة أنطاكيا هندسة البرمجيات: 47 ألفًا و500 ليرة تركية، والعمارة الداخلية والتصميم البيئي: 47 ألفًا و500 ليرة تركية، الراديو والتلفزيون والسينما: 45 ألف ليرة تركية، كلية طب الأسنان: 140 ألف ليرة تركية، كلية الهندسة: 42 ألف ليرة تركية.

الدراسة في الخارج بكندا

وتعتبر الدراسة في كندا من أرخص الدول التي يمكن الدراسة بها، حيث يمكن الدراسة في جامعة كينغسوود التي يصل متوسط تكلفة الدراسة فيها لنحو 11.000 دولار كندي للعام الدراسي الواحد.

بالإضافة إلى الدراسة في جامعة بوث وجامعة الأمير إدوارد ايلاند وجامعة براندون وجامعة أتلانتيك، لا تزال جميعها تقدم برامج دراسية بتكاليف أقل من 15.000 دولار كندي سنويًا، وفق المعلن من موقع السفارة الكندية بالقاهرة.