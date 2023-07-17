4775 مسجدا وزاوية.. «القاهرة» تحصر دور العبادة بمناطق المحافظة الأربعة

كشف تقرير صادر عن محافظة القاهرة، أن إجمالى عدد المساجد والزوايا الحكومية بالمحافظة بلغ 4775، منها 2459 مسجدا و2316 زاوية، فضلا عن أن إجمالي عدد المساجد والزوايا الأهلية بالمحافظة 2451 منها 1060 مسجدا و1391 زاوية، وأجمالي عدد الكنائس 444 كنيسة.

الأئمة والخطباء بالمساجد الحكومية

أشار التقرير، إلى أن أكبر نسبة من الأئمة توجد في مساجد أحياء المنطقة الشرقية، بنسبة 35%، يليها المنطقة الجنوبية، بنسبة 26%، من إجمالي عدد الأئمة والخطباء بالمساجد والزوايا الحكومية بالمحافظة، بينما تساوى نسبة الأئمة والخطباء بالمساجد الحكومية في المنطقتين الغربية والشمالية والمدن الجديدة بنسبة 13%.

الأئمة والخطباء بالمساجد الأهلية

أوضح التقرير، أن أكبر نسبة من خطباء وأئمة المساجد الأهلية، توجد بأحياء المنطقة الجنوبية بنسبة 44%، يليها المدن الجديدة بنسبة 23%، ثم المنطقة الشرقية 14%، وأقل نسبة بالمنطقة الشمالية 7%، يليها المنطقة الغربية 12% من إجمالي عدد الأئمة والخطباء بالمساجد والزوايا الأهلية بالمحافظة.

كنائس القاهرة

وفيما يتعلق بالكنائس، تضم أحياء المنطقة الشرقية 85 كنيسة منها 16 فى المرج، 15 مصر الجديدة، 11 النزهة، 13 مدينة نصر، 8 المطرية، 13 عين شمس، 9 السلام 1و2، وتضم المنطقة الغربية 90 كنيسة منها 30 فى الوايلي، 20 في الأزبكية، 8 غرب القاهرة، 5 عابدين، 8 بولاق أبو العلا، 9 منشأة ناصر، 4 حي وسط، 4 الموسكي.

وفى المنطقة الشمالية 111 كنيسة، منها 24 في روض الفرج، 23 في الزيتون، 16 شبرا، 16 الساحل، 9 حدائق القبة، 11 الشرابية، 2 الأميرية، و83 كنيسة في القاهرة الجديدة وبدر والشروق، بينما المنطقة الجنوبية بالقاهرة، تضم 75 كنيسة، منها 23 كنيسة في مصر القديمة، و15 في طرة و7 في المعادي.