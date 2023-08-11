بتر ساق مزارع أثناء عمله في حقله بالفيوم

أُصيب مزارع ببتر في الساق اليسرى أثناء عمله في إحدى الحقول الزراعية الخاصة به بقرية الزهاري بمركز الفيوم، بعدما التهمتها آلة زراعية أثناء قضاء بعض الأعمال في الحقل، واختل توازنه وسقط قدمه قرب سير الآلة الزراعية التي التهمت قدمه وتسببت في إصابته وبتر ساقه، فيما تمكن جيرانه من تحريره من الآلة الزراعية قبل أن تلتهمه.

بلاغ بإصابة شاب ببتر قدمه

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، بلاغًا يفيد تعرض مزارع شاب لبتر في الساق اليسرى خلال حادث آلة زراعية بأحد الحقول الزراعية في قرية الزهاري بدائرة الوحدة المحلية لسيلا بنطاق مركز شرطة الفيوم، ونقله إلى المستشفى، فيما أفادت أسرته في محضر الشرطة بأنّ الحادث قضاء وقدر ولم تتهم أحد بالتسبب في الحادث.

آلة زراعية التهمت قدمه

وتبينّ أنّ آلة زراعية التهمت قدم مزارع شاب يدعى نادي حسن عوض حسين 36 سنة أثناء عمله في أحد الحقول، فيما جرى استدعاء سيارة الإسعاف ونقله إلى مستشفى الفيوم العام، لإجراء عملية جراحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.