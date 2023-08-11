تعيينات الغرفة التجارية الجديدة بالدقهلية.. 8 أسماء

اعتمد وزير التجارة والصناعة تعيين عدد من أعضاء مجالس الإدارات في مختلف العرف التجارية في مختلف المحافظات وجاء من ضمنها تعيين عدد من الأعضاء في الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية.

تعيينات الغرفة التجارية الجديدة بالدقهلية

وقرر وزير التجارة تعيين نحو 8 أعضاء الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية بعد عقد الدورة الانتخابية، وجاءت الأسماء كالآتي:

- العضو الأول: أحمد عبد الحميد المرسي أحمد

- العضو الثاني: أنيس عبدالله أنيس عبد اللطيف،

- العضو الثالث: باهر عادل محمد فاضل،

- العضو الرابع: أحمد ثروت فتح الباب أبو الفتوح محمد

- العضو الخامس: محمد عصام محمود مرسي الديب

- العضو السادس: هاني فتحي محمد عزام

- العضو السابع: أحمد السعيد رمضان السلاب

- العضو الثامن: هشام عبد العزيز عبد الفتاح عبد العزيز

انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية

وكانت انتخابات الغرفة التجارية في محافظة الدقهلية وقعت يوم 18 يونيو، وأعلنت اللجنة القضائية النتيجة النهائية الخاصة بالانتخابات فوز السيد التهامي بصوت 1772 صوتا، وعقيل محمد إبراهيم 1771 صوتا، وحسن الحنفي 1767 صوتا، والمحاسب سامي سلطان 1767 صوتا، والدكتور حاتم المير 1766 صوتا، والمهندس أحمد رعب 1760 صوتا، ومحمد جاد 1757 صوتا، ومدحت الفيومي 1751 صوتا.