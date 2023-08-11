تجديد حبس المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة 15 يوما

جدد قاضي المعارضات حبس 3 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكانت جهات التحقيق قد أمرت خلال جلسة التحقيق السابقة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

العقوبة القانونية

وأوضح حسن شومان، المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ قانون العقوبات في المادة رقم 34، نص على أن تكون عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتعود تفاصيل الواقعة حين تمكن رجال الشرطة بمنطقة بدر في محافظة القاهرة، من ضبط 3 متهمين، بعدما اشتبه رجال الشرطة بهم أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بمدينة بدر في إحدى السيارات يستقلها شخصان، وعند محاولة استيقافهما، انعطف المتهمون عكس الاتجاه وألقيا جوالا كان بحوزتهما، وداخله 130 كيسًا من مُخدر الحشيش وزنت 13 كيلوجرامًا، وتم ضبطهما.

وتبين من التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة أنّ السيارة التي استخدمت في الواقعة في حيازة أحد الأشخاص بالإسماعيلية، وبتتبع خط سير المتهم تم ضبطه في الغربية، واعترف بارتكاب الجريمة وتحصله على المخدرات من شخصين وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.