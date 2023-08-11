محمد عبد الرحمن توتا لـ«الوطن» عن منافسة أفلام الصيف: أنا كمشاهد بتبسط

انطلق عرض فيلم «البطة الصفرا» من بطولة الفنان محمد عبد الرحمن توتا، في دور العرض السينمائية منذ يومين، ليدخل في منافسة أفلام موسم الصيف لعام 2023 بجانب عدد كبير من النجوم المشاركين في عدد من الأفلام.

وعن المنافسة، قال الفنان محمد عبد الرحمن توتا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه لا يرى الأمر بهذا الشكل إطلاقا، حيث قال «أنا بالنسبالي كمتفرج بقى مفيش حاجة اسمها منافسة، أنا كجمهور مبسوط جدا إن كل يوم فيه فيلم جديد بينزل».

محمد عبد الرحمن توتا يتحدث عن المنافسة

وتابع توتا قائلا «بيبقي عندى أوبشن إن كل يوم أدخل السينما أشوف فيلم، وإن الفيلم يطلع حلو علشان كدا أتمنى إن فيلمي يبقي حلو ويعجب الجمهور ويبقى محسوب على الأفلام الحلوة اللي الناس تحب تدخلها في السينما وكل الأفلام اللي تنزل تعجب الجمهور ويتبسطو لأننا بنشتغل علشان يتبسطو».

يذكر أن فيلم «البطة الصفرا» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد عبد الرحمن توتا، وغادة عادل، وفرح الزاهد، وحسن أبو الروس، ومحمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين.