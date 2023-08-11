موعد المولد النبوي الشريف في مصر.. باقي كام يوم وتشتري الحلاوة؟

يحرص المواطنون على السفر لقضاء إجازات في شهور الصيف عند الحصول على إجازة رسمية، وموعد المولد النبوي الشريف من أبرز الأحداث التي ينتظرونها لضمها للإجازات الرسمية وإجازات الصيف.

وينتظر الراغبون في السفر لقضاء إجازة المولد النبوي الشريف 2023 تلك المناسبة، ما يجعلهم يرغبون في معرفة موعده حتى يتمكنوا من ترتيب ما يخططون له، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير موعد المولد النبوي الشريف 2023، والمدة المتبقية من الزمن عليه، والتي جاءت كالتالي:

موعد المولد النبوي الشريف 2023

يأتي موعد المولد النبوي الشريف 2023، والذي يتبقى عليه عدة أسابيع ليكون يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن يتم ترحيل الإجازة الرسمية الخاصة به لمدة يوم واحد، لتكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر المقبل، مثل ما جرت العادة.

كم تبقى من الزمن على موعد المولد النبوي الشريف 2023؟

ويفصلنا عن موعد المولد النبوي الشريف 2023 عدة أسابيع قليلة، وتقدر المدة الزمنية المتبقة على تلك المناسبة بـ45 يوما تقريبا، ما يتيح الفرصة لمحبي شراء حلوى المولد للاستعداد لشراء وتوفير الأموال للكمية التي يرغبون في شراءها.

هل تتبقى إجازات أخرى خلال عام 2023؟

وبعد أن تنتهي إجازة المولد النبوي الشريف، يتبقى عدد يوم واحد فقط إجازة رسمية خلال عام 2023، إذ تأتي ذكرى نصر أكتوبر لتكون يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر المقبل، وبعد تلك المناسبة لم يتبقى أيام إجازات رسمية في هذا العام.