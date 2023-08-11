إطلاق المؤتمر السنوي الأول لأمراض المناعة والروماتيزم بالأقصر

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، المؤتمر السنوي الأول لأمراض المناعة والروماتيزم بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

انطلاق المؤتمر تحت شعار «قد التحدي قد الأمراض المناعية»

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى انطلاق المؤتمر تحت شعار «قد التحدي.. قد الأمراض المناعية»، وبحضور لفيف من الخبراء والاستشاريين والأطباء المتخصصين في مجال المناعة والروماتيزم، بما يعزز تبادل وتناقل الخبرات ورفع مستوى الكفاءة والخبرة لدى أطباء الهيئة العامة للرعاية الصحية بهذا التخصص، ولافتة إلى أنه يشارك بالمؤتمر البروفيسور الدكتور عمر عزام، والبروفيسور الدكتور عبدالحفيظ مشرف، والبروفيسور الدكتورة رانيا جمال، استشاريين بأمراض المناعة والروماتيزم.

وأضافت الهيئة، أن المؤتمر سيتضمن إلقاء المحاضرات وعقد المناقشات العلمية حول أحدث التقنيات والابتكارات في اكتشاف وعلاج أمراض المناعة والروماتيزم، لافتة إلى أنه يأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات التي ستعقد في محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل.

مستشفيات الرعاية الصحية رائدة في تخصص المناعة والروماتيزم

وقال الدكتور أحمد السبكي، إن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية رائدة في مجال تخصص المناعة والروماتيزم، حيث تقدم خدمات الفحص والعلاج لتلك الأمراض لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى كافة المتعاملين.

وتابع: تتطلع الهيئة إلى تحقيق نجاح كبير في هذا المؤتمر، وتعزيز قدرات فريقها الطبي في مواجهة تحديات أمراض المناعة والروماتيزم، كما تؤكد الهيئة على التزامها الدائم بتطوير الرعاية الصحية في مصر وتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في خدماتها.

وأضاف: نشكر جميع الحاضرين والمشاركين في هذا المؤتمر على تفاعلهم ومساهمتهم الفعالة، ونتطلع إلى استفادة كبيرة من المعرفة والخبرات التي ستتبادلها في هذا الحدث المهم، ونأمل أن يكون المؤتمر فعالًا وأن يحقق أهدافه في تعزيز الرعاية الصحية وتطوير مجال المناعة والروماتيزم في مصر.

تطوير الخدمات الصحية للمواطنين

وأكد «السبكي» أن المؤتمرات الطبية تعتبر من الأدوات الرئيسية التي تسهم في تطوير وتحسين الخدمات الصحية والرعاية المقدمة للمواطنين، حيث تجمع هذه المؤتمرات الهامة بين خبراء وأطباء متخصصين من مختلف التخصصات الطبية لتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة أحدث التطورات الطبية والعلمية، والإطلاع على أفضل الممارسات وأحدث الابتكارات في مجالاتهم مما يسهم في تحقيق تقدم كبير في مجال الرعاية الصحية وضمان توفير خدمات صحية متقدمة وفعالة للجميع.