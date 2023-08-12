الشروط المطلوبة للالتحاق ببرنامج اللغة الفرنسية في «حقوق المنصورة»

تسعى كلية الحقوق جامعة المنصورة، إلى تزويد سوق العمل القانوني والمهني والأكاديمي، بكفاءات مُؤهلة مهاريا وعلميا، على حل المشكلات القانونية، قادرة على المنافسة عالميا في مجال التعامل مع القضايا القانونية المعاصرة.

شروط التقديم في برنامج اللغة الفرنسية بكلية الحقوق

بحسب الموقع الرسمي لكلية الحقوق، تنشر «الوطن»، الشروط المطلوبة للالتحاق بالكلية قسم اللغة الفرنسية في جامعة المنصورة وهي كالآتي:

1- أن يكون مصريا حاصلا على شهادة الثانوية العامة من مصر أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

2- أن يكون من الطلاب المرشحين المستجدين المقبولين في الشعبة العامة «انتظام» بالكلية.

3- ألا تقل درجة الطالب في مقرر اللغة الأجنبية في الثانوية العامة عن 80%.

موعد التقديم في قسم اللغة الفرنسية

يفتح باب القبول في الدراسة بالبرنامج في الفصل الدراسي الأول بعد ترشيح الطلاب للكلية من مكتب تنسيق القبول بالجامعات في بداية كل عام جامعي، ويُقدم طلب القيد ببرنامج اللغة الفرنسية إلى عميد الكلية في موعد غايته الأسبوع الرابع من بدء الدراسة، ويتم البت فيه خلال أسبوع من تاريخ تقديمه.