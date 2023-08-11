إصابة طفلة دهستها سيارة مسرعة أثناء لهوها أمام منزلها بالفيوم

أُصيبت طفلة في منتصف العقد الأول من العمر، بكسر في الحوض، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر تعرضها لحادث دهس أثناء اللهو واللعب رفقة جيرانها أمام منزلها، حيث صدمتها سيارة يقودها سائقها بسرعة جنونية، وتفاجئ بوجود الطفلة فلم يتمكن من تجنبها فاصطدم بها، محدثًا إصاباتها.

بلاغ بحادث دهس

تلقت اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بإصابة طفلة بكسر في الحوض وإصابات أخرى، إثر تعرضها للدهس أسفل عجلات سيارة مسرعة أمام منزلها.

إصابة طفلة بكسر في الحوض

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبينّ إصابة الطفلة سلمى مصطفى رمضان 5 سنوات بكسر في الحوض، بعدما صدمتها سيارة أمام منزلها بمدينة سنورس، وهرعت سيارة الإسعاف على الفور، حيث جرى نقل الطفلة إلى مستشفى الفيوم العام لتشخيص إصاباتها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق، كما تم التحفظ على السائق المتسبب في الواقعة، للتحقيق معه.