أماكن محطات الصرف ومياه الشرب المقترحة ضمن حياة كريمة في سمالوط

حددت الوحدة المحلية في مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا، الأماكن المقترحة لإنشاء محطات معالجة صرف صحي ومياه شرب، ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

معاينة المواقع المقترحة للمحطات

وقال المهندس سعيد محمد، رئيس مركز سمالوط لـ«الوطن» إنه تمت معاينة الموقع المقترح لإنشاء محطة رفع صرف صحي في قرية طرفا القبلية، ومحطة المعالجة في ساقية داقوف بوحدة المحلية لقرية إسطال، كما تمت معاينة الموقع المقترح لإنشاء محطة رفع صرف صحي في قرية إطسا البلد التابعة لوحدة المحلية لقرية البيهو، وأيضًا الموقع المقترح لإنشاء محطة معالجة في عرب الزينة بمدينة سمالوط، بالإضافة إلى مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى سمالوط.

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين.

تسهيل إجراءات استلام المواقع المقترحة

شدد المحافظ على ضرورة، توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، وتوفير جميع التسهيلات لتسهيل إجراءات استلام المواقع المقترحة، استعدادًا للبدء في تنفيذ المشروعات، ضمن جهود الوحدات المحلية لتعزيز وتحسين الخدمات المقدمة للأهالي.

واحتفلت عدد من قرى مركزي ديرمواس والعدوة في محافظة المنيا، بافتتاح 9 مجمعات خدمية جرى تنفيذها ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة وهي عطف حيدر، صفانية، الشيخ مسعود، وبني عامر، بمركز العدوة، وتل بني عمران، كفر خزام، البدرمان، بني حرام، ودلجا بمركز ديرمواس.