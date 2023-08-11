فحص 640 مواطنا في قافلة صحية متنوعة بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية نتائج القافلة الطبية متعددة التخصصات التي يتم تنفيذها على مدار يومين متتاليين في قرية كفر حانوت بمركز زفتى ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي نظمتها مديرية الصحة بالغربية.

خدمات طبية مجانية

وأكد المحافظ حرص المحافظة على تنفيذ ونشر القوافل الصحية بمختلف مراكز المحافظة لضمان تقديم الخدمة الطبية المجانية للفئات الأولى بالرعاية وخاصة في قرى حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية التنمية البشرية لأهالي القرى التي من أهم عناصرها الصحة العامة والتمتع بصحة جيدة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في الريف وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة.

الكشف علي 640 مواطناً

وأوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 640 مواطناً في مختلف التخصصات من «باطنة، أطفال، عظام، جلدية، نساء، جراحة، مسالك، تنظيم أسرة وطب أسنان»، بالمجان، كما تم عمل 87 تحليل دم، 69 تحليل طفيليات و19 أشعة كما تم عمل 8 ندوات تثقيفية لأكثر من 273 مواطنا وتحويل 9 حالات لمستشفى زفتى والمنشاوي العام لاستكمال الفحوصات اللازمة لإجراء بعض الجراحات وجاري متابعة الحالات من قبل خدمة المواطنين بالمديرية.

تنظيم 156 قافلة طبية

جدير بالذكر، أنه جرى تنظيم 156 قافلة طبية متنوعة حتى الآن لقرى مركز زفتى خلال المرحلة الأولى منذ انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتوفير الخدمة الطبية لأهالي قرى مركز زفتى، بالتزامن مع تطوير وإنشاء جديد لوحدات ومراكز طب الأسرة بالمركز وعددها 25 مشروعا تم الانتهاء من 13 مشروعا وجاري العمل في 12 مشروع إنشاء جديد بإجمالي نسبة تنفيذ 91.4 %.