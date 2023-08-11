موعد تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2023.. اعرف التفاصيل كاملة

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات والمعاهد الحكومية، ليصبح موعد تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2023، محل اهتمام العديد من الطلاب وأولياء الأمور، خاصة الحاصلين على مجموع أقل من الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى.

موعد تسجيل رغبات المرحلة الثانية

موعد تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2023، يكون بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، والمقرر أن تُعلن يوم الاثنين المقبل، خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمشرفين على عملية التنسيق.

موقع تنسيق المرحلة الثانية

تسجيل رغبات المرحلة الثانية، يكون من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي، وذلك بكتابة 75 رغبة يختارها الطالب حسب الكليات التي رغيب في الالتحاق بها، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والكليات التي تشترط أداء اختبار قدرات للالتحاق بها.

الحد الأدنى لتنسيق 2022

موقع التنسيق الإلكتروني يشتمل على الحد الأدنى لتنسيق كليات الشعبة الأدبية لعام 2022 كالآتي:

- كلية الاقتصاد والعلوم سياسية جامعة القاهرة 354 درجة.

- كلية الألسن جامعة كفر الشيخ 351 درجة.

- كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة جامعة الإسكندرية 348 درجة.

- كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس 345 درجة.

- كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف 340 درجة.

-كلية الألسن جامعة عين شمس 338 درجة.

- كلية الألسن جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 338 درجة.

- كلية الألسن جامعة الفيوم 337 درجة.

- كلية الألسن جامعة بني سويف 333 درجة.

- كلية الألسن جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة 333 درجة.

- كلية الألسن جامعة المنيا 332 درجة.

- كلية الألسن جامعة سوهاج 331 درجة.

- كلية الإعلام جامعة القاهرة 330 درجة.

- كلية الألسن جامعة أسوان 330 درجة.

- كلية الألسن جامعة الأقصر 329 درجة.

- كلية الإعلام جامعة المنوفية 327 درجة.

- كلية الآثار جامعة دمياط 326 درجة.

- كلية الآثار جامعة عين شمس 324 درجة.

- كلية الآثار جامعة القاهرة 323 درجة.

- كلية الآثار جامعة الفيوم 319 درجة.

- كلية الآثار جامعة أسوان 318 درجة.

- كلية الآثار جامعة الأقصر 317 درجة.

- كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي 316 درجة.

- كلية الإعلام جامعة عين شمس 316 درجة.

- كلية الآثار جامعة سوهاج 316 درجة.

- كلية الآثار جامعة جنوب الوادي 315 درجة.