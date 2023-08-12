انتشال جثة مسن بعد وفاته غرقا بطنطا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، بمديرية أمن الغربية، بعد جهود مضينة من انتشال جثة شخص مسن في العقد السادس من العمر، من داخل ترعة القاصد، بالقرب من مبنى القناة السادسة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

اختل توازنه

كشفت التحريات والمعاينة الأولية، أن الجثة لشخص يدعى «أشرف آمين الشرقاوي»، يبلغ من العمر 50 عاما، مقيم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، لقي مصرعه غرقا داخل ترعة القاصد، بمنطقة المرشحة، بالقرب من مسجد السلام، بعد أن اختل توازنه، حال جلوسة علي ماسورة مياة، من أجل ممارسة هواية الصيد، ولعدم اجادته السباحة جرفه التيار، وتم استخراج الجثة، والتحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.

بداية الواقعة

تعود أحداث الواقعة، بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بغرق مسن داخل ترعة القاصد بمنطقة المرشحة، حال جلوسه أعلى ماسورة حديد، لممارسة هواية الصيد، اختل توازنه، ولم يتمكن أحد من إنقاذه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية، ومعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.