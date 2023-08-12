الأهمية الاقتصادية لزراعة الغابات الشجرية بمياه الصرف.. خبراء يوضحون

دعم الاستثمار البيئي، هدف وزارة البيئة للأجيال القادمة، بعد إعلانها مشروعات لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، وكان من بين هذه المشروعات، مشروع زراعة غابات شجرية على مياه الصرف الصحي المعالج.

تغطية قطاع الأثاث في مصر

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور محمد أنيس، خبير الاقتصاد، أن مصر تفتقر للماء، لذلك لا تتم زراعة غابات شجرية على مياها، وتتم زراعتها على مياه الصرف المعالج، لذلك أهمية بيئية واقتصادية كبيرة، أهمها تغطية قطاع الأثاث في مصر، نتيجة إنتاج الخشب.

وأضاف «أنيس» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن مصر تستورد الخشب بنسبة 90%، ما يؤدي إلى تحمل هوالك كبيرة من الناحية المادية، موضحا أن زراعة الغابات الشجرية، توفر استهلاك الدولار للأخشاب من الخارج، مصاحبا لقلة التكلفة ورفع القدرة التنافسية، وتغطية متطلبات قطاع الأثاث في مصر وتحويله من مستهلك للعملة إلى مدر للعملة.

توقف مصر عن استيراد الأخشاب من الخارج

تابع الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، أن مشروع زراعة غابات شجرية، أحد المشروعات القومية وآليات التنمية المستدامة، في إطار التغيرات المناخية، موضحا أن بعد إنتاج الخشب، مصر تتوقف عن استيراد الأخشاب من الخارج، خاصة أنه من أكثر المواد استهلاكية في مصر، ويتم استخدامه في الصناعة المحلية، فضلا عن أن الخشب يستخدم في الحفاظ على البيئة.