دبلوماسي أوكراني سابق: معدات كييف ليست من صناعتها

أكد الدبلوماسي الأوكراني السابق أندري تليزينكو أن أوكرانيا قبل أزمتها مع روسيا لم تكن تمتلك القدرات العسكرية الحالية التي جلبتها من الغرب والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

معدات أوكرانيا ليست من صناعتها

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن المعدات العسكرية لأوكرانيا ليست من صناعتها.

وأشار إلى أن قدرات أوكرانيا قبل صراعها مع روسيا كانت منذ أيام الاتحاد السوفيتي وتصنعت من دول كائنة في الاتحاد السوفيتي معتبرًا أن المسيرات التي تستهدف روسيا قدمتها الدول الحليفة لأوكرانيا وأن هذه المسيرات تم تسليمها من خلال الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بهدف الاستخبارات وجمع المعلومات ونقل الصور الاستخباراتية من ميدان المعركة.

نصائح الغرب لأوكرانيا

ولفت إلى أن الغرب أشار على أوكرانيا باستخدام المسيرات مشيرًا أن أوكرانيا لا تملك معدات عسكرية كافية مشددًا على وجود كثير من الدعم الذي تتلقاه كييف من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.