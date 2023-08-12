متى نستقبل الخريف؟.. اعرف موعد انتهاء فصل الصيف وانخفاض درجات الحرارة

محبو الأجواء الباردة ينتظرون موعد انتهاء فصل الصيف، وبدء الخريف، الذي تعتدل به الأجواء بشكل ملحوظ، وتنتهي فيه الموجات الحارة، التي تتعرض لها العديد من المدن، ولمحافظات في مصر على مدار فصل الصيف.

الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، كشفت موعد انتهاء فصل الصيف بشكل رسمي، وبداية انخفاض درجات الحرارة.

موعد انتهاء فصل الصيف

أوضحت «غانم» في حديثها لـ«الوطن»، أن موعد انتهاء فصل الصيف سيكون في 21 سبتمبر المقبل، ليبدأ فصل الخريف يوم 22 سبتمبر.

وينتظر العديد من الأشخاص، انتهاء فصل الصيف، نظرا لارتفاع نسب الرطوبة خاصة خلال يوليو وأغسطس من كل عام، ويستعدون لاستقبال فصل الخريف، الذي تبدأ فيه درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا، مع وجود تحسن نسبي في الأحوال الجوية، وانتهاء الموجات الحارة.

سمات فصل الخريف

وقالت «منار»، إن معظم أيام فصل الخريف، تشهد اعتدالا في الأجواء وفي درجات الحرارة، كما أنه يتخلله تقلبات جوية، إذ أنه يعد موسم سقوط الأمطار أو السيول في بعض المناطق الموجودة في سلاسل جبال البحر الأحمر أو جنوب الصعيد، مضيفة «لكن من الممكن أن نشهد بعض من التطرفات المناخية نتيجة للتغير المناخي، ومع اقتراب فصل الخريف بشكل أكثر من الممكن أن يكون هناك توقعات دقيقة لفصل الخريف المقبل».