قبل بدء تنسيق المرحلة الثانية.. كليات متاحة لطلاب الشعبة الأدبية
كتب:
نهى نصر
05:12 ص | السبت 12 أغسطس 2023
تنسيق الكليات 2023
ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بالثانوية العامة 2023، ما يجعل طلاب المرحلة الثانية، يستعدون للتسجيل في التنسيق، فالبعض يبحث عن الكليات التي قد تكون متبقية من المرحلة الأولى، خاصة الذين لم يستطيعوا الالتحاق بالمرحلة الأولى على نسب بسيطة.
كليات متاحة لطلاب المرحلة الثانية الشعبة الأدبية
ترصد «الوطن» في هذا التقرير، الكليات التي قد تكون متاحة لطلاب المرحلة الثانية لشعبة الأدبي، وفقا لتنسيق المرحلة الثانية للعام الماضي:
تجارة انتساب موجه مدينة السادات بمجموع 261
آداب انتساب موجه دمياط بمجموع 261
تربية نوعية بور سعيد بمجموع 260
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط بمجموع 260
حقوق انتساب موجه عين شمس بمجموع 260
تربية (تعليم ابتدائي) السويس بمجموع 260
تجارة انتساب موجه أسيوط بمجموع 260
تجارة انتساب موجه بني سويف بمجموع 260
حقوق الزقازيق بمجموع 260
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية بمجموع 260
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل بمجموع 260
تجارة انتساب موجه سوهاج بمجموع 259
آداب أسيوط- 259
آداب انتساب موجه أسوان بمجموع 259
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط بمجموع 258
تربية (طفولة) جنوب الوادي بمجموع 258
آداب سوهاج بمجموع 258
حقوق حلوان بمجموع 258
آداب المنيا بمجموع 258
آداب انتساب موجه بني سويف بمجموع 258
حقوق بنها بمجموع 257
حقوق انتساب موجه حلوان بمجموع 257
آداب انتساب موجه الوادي الجديد بمجموع 257
آداب جنوب الوادي بمجموع 257
حقوق المنصورة بمجموع 256
حقوق أسوان بمجموع 256
آداب انتساب موجه أسيوط بمجموع 256
حقوق أسيوط بمجموع 256
حقوق الفيوم بمجموع 256
آداب انتساب موجه المنيا بمجموع 256
حقوق انتساب موجه الإسكندرية بمجموع 256
آداب انتساب موجه سوهاج بمجموع 255
وأغلقت وزارة التعليم العالي، باب تسجيل رغبات القبول للمرحلة الأولى الخميس، إذ تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا للقبول بالكليات، ظهر الاثنين المقبل، في مؤتمر صحفي، للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي.