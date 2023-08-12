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قبل بدء تنسيق المرحلة الثانية.. كليات متاحة لطلاب الشعبة الأدبية

كتب:

نهى نصر
05:12 ص | السبت 12 أغسطس 2023
تنسيق الكليات 2023

تنسيق الكليات 2023

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بالثانوية العامة 2023، ما يجعل طلاب المرحلة الثانية، يستعدون للتسجيل في التنسيق، فالبعض يبحث عن الكليات التي قد تكون متبقية من المرحلة الأولى، خاصة الذين لم يستطيعوا الالتحاق بالمرحلة الأولى على نسب بسيطة.

كليات متاحة لطلاب المرحلة الثانية الشعبة الأدبية 

ترصد «الوطن» في هذا التقرير، الكليات التي قد تكون متاحة لطلاب المرحلة الثانية لشعبة الأدبي، وفقا لتنسيق المرحلة الثانية للعام الماضي:

تجارة انتساب موجه مدينة السادات بمجموع 261 

آداب انتساب موجه دمياط بمجموع 261 

تربية نوعية بور سعيد بمجموع 260 

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط بمجموع 260 

حقوق انتساب موجه عين شمس بمجموع 260 

تربية (تعليم ابتدائي) السويس بمجموع 260 

تجارة انتساب موجه أسيوط بمجموع 260 

تجارة انتساب موجه بني سويف بمجموع 260 

حقوق الزقازيق بمجموع 260 

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية بمجموع 260 

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل بمجموع 260 

تجارة انتساب موجه سوهاج بمجموع 259 

آداب أسيوط- 259 

آداب انتساب موجه أسوان بمجموع 259 

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط بمجموع 258 

تربية (طفولة) جنوب الوادي بمجموع 258 

آداب سوهاج بمجموع 258 

حقوق حلوان بمجموع 258 

آداب المنيا بمجموع 258 

آداب انتساب موجه بني سويف بمجموع 258 

حقوق بنها بمجموع 257 

حقوق انتساب موجه حلوان بمجموع 257 

آداب انتساب موجه الوادي الجديد بمجموع 257 

آداب جنوب الوادي بمجموع 257 

حقوق المنصورة بمجموع 256 

حقوق أسوان بمجموع 256 

آداب انتساب موجه أسيوط بمجموع 256 

حقوق أسيوط بمجموع 256 

حقوق الفيوم بمجموع 256 

آداب انتساب موجه المنيا بمجموع 256 

حقوق انتساب موجه الإسكندرية بمجموع 256 

آداب انتساب موجه سوهاج بمجموع 255

وأغلقت وزارة التعليم العالي، باب تسجيل رغبات القبول للمرحلة الأولى الخميس، إذ تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا للقبول بالكليات، ظهر الاثنين المقبل، في مؤتمر صحفي، للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

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رابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي وعلمي

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