قبل بدء تنسيق المرحلة الثانية.. كليات متاحة لطلاب الشعبة الأدبية

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بالثانوية العامة 2023، ما يجعل طلاب المرحلة الثانية، يستعدون للتسجيل في التنسيق، فالبعض يبحث عن الكليات التي قد تكون متبقية من المرحلة الأولى، خاصة الذين لم يستطيعوا الالتحاق بالمرحلة الأولى على نسب بسيطة.

كليات متاحة لطلاب المرحلة الثانية الشعبة الأدبية

ترصد «الوطن» في هذا التقرير، الكليات التي قد تكون متاحة لطلاب المرحلة الثانية لشعبة الأدبي، وفقا لتنسيق المرحلة الثانية للعام الماضي:

تجارة انتساب موجه مدينة السادات بمجموع 261

آداب انتساب موجه دمياط بمجموع 261

تربية نوعية بور سعيد بمجموع 260

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط بمجموع 260

حقوق انتساب موجه عين شمس بمجموع 260

تربية (تعليم ابتدائي) السويس بمجموع 260

تجارة انتساب موجه أسيوط بمجموع 260

تجارة انتساب موجه بني سويف بمجموع 260

حقوق الزقازيق بمجموع 260

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية بمجموع 260

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل بمجموع 260

تجارة انتساب موجه سوهاج بمجموع 259

آداب أسيوط- 259

آداب انتساب موجه أسوان بمجموع 259

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط بمجموع 258

تربية (طفولة) جنوب الوادي بمجموع 258

آداب سوهاج بمجموع 258

حقوق حلوان بمجموع 258

آداب المنيا بمجموع 258

آداب انتساب موجه بني سويف بمجموع 258

حقوق بنها بمجموع 257

حقوق انتساب موجه حلوان بمجموع 257

آداب انتساب موجه الوادي الجديد بمجموع 257

آداب جنوب الوادي بمجموع 257

حقوق المنصورة بمجموع 256

حقوق أسوان بمجموع 256

آداب انتساب موجه أسيوط بمجموع 256

حقوق أسيوط بمجموع 256

حقوق الفيوم بمجموع 256

آداب انتساب موجه المنيا بمجموع 256

حقوق انتساب موجه الإسكندرية بمجموع 256

آداب انتساب موجه سوهاج بمجموع 255

وأغلقت وزارة التعليم العالي، باب تسجيل رغبات القبول للمرحلة الأولى الخميس، إذ تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا للقبول بالكليات، ظهر الاثنين المقبل، في مؤتمر صحفي، للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي.