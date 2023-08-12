شروط القبول بمدارس المتفوقين «ستيم».. إجراء اختباراتها اليوم

يأمل العديد من طلاب الشهادة الإعدادية، الالتحاق بمدارس المتفوقين «ستيم»، خاصة بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقدم إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة، وتقرر إجراء اختبارات القبول في الفترة من اليوم السبت، حتى الثلاثاء المقبل.

شروط القبول بمدارس المتفوقين

شروط مختلفة للقبول الالتحاق بمدارس المتفوقين منها:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- ألا يزيد عمره في 1 أكتوبر 2023 عن 18 عامًا.

- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول في العام الدراسي 2022-2023.

- ألا يقل مجموع درجاته في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن 98% من المجموع الكلي للدرجات.

- أن يكون حاصلاً على الدرجات النهائية في مادتين على الأقل من مواد (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم).

- أن يجتاز الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة.

- أن يجتاز اختبار التفكير الإبداعي النوعي في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

- أن يجتاز اختبار مستوى الذكاء.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.

مدارس المتفوقين

بحسب وزارة التربية والتعلم، فإنه لن يسمح للطلاب الذين سجلوا إلكترونيا ولم يستوفوا أوراقهم إلى قسم شؤون الطلبة بالإدارات التعليمية، بأداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين، ويجري إخطار الطالب برقم جلوسه، وموعد ومكان عقد الاختبار، من خلال الموقع الرسمي للوزارة، للطلاب الذين تقدموا فعليًا بأوراقهم.