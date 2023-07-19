إعادة فتح باب التقديم لمدرسة التمريض بالتأمين الصحي بقنا 

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إعادة فتح باب التقديم للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالتأمين الصحي بقنا، بناءا على مطلب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من المواطنين، بدءا من اليوم الأربعاء الموافق 19 / 7 / 2023، حتى الأربعاء المقبل لجميع الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية من جميع مراكز محافظة قنا، وذلك بعد أن كان التقديم قاصرا على بنات مدينة قنا فقط.

وأوضح الدكتور أشرف كمال مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بجنوب الصعيد، أن التقديم يكون متاح للفتيات فقط من خلال عمل Scan للباركود QR Cod المرفق مع الخبر، أو من خلال الرابط http://41.33.97.115/NursingSchool/request.aspx، واستيفاء البيانات المطلوبة في نموذج التقديم ، موضحا أن الشروط الخاصة بالمتقدمين للالتحاق بالمدرسة تشمل الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو مايعادلها مع إحضار ما يفيد معادلتها من التربية والتعليم في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولي أو ثانية.

شروط التقديم في مدرسة التمريض بالتأمين الصحى بقنا

وبحسب البيان الصحفي، أن تكون المتقدمة من أبناء محافظة قنا، المتقدمة تكون مصرية الجنسية، والحصول على شهادة حسن سير وسلوك، يكون الحد الأدنى للتقديم للمجموع 250 درجة، والالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى أولا، واجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والأختبار الشخصي والكشف الطبي، يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة للطالبة وتشمل «الاسم رباعيا – الرقم القومى – تاريخ الميلاد – محافظة الحصول على الشهادة الإعدادية – العنوان الحالي – رقم موبايل الطالبة، وولى الأمر – مجموع الدرجات»، يتم رفع صور بملف Pdf يحتوي على صورة شهادة الميلاد وصورة شخصية حديثة للطالب وصورة شهادة الإعدادية وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وتكون سارية، وإيصال مرافق لولي الأمر، وبيان درجات للصفين الأول والثاني الإعدادي من نفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية، وشهادة حسن سير وسلوك، وفي حالة استيفاء المستندات الورقية ومطابقتها سيتم ظهوره على اللينك، ويتم التوجه إلى المدرسة، وسيتم مراجعة الملفات بعد انتهاء موعد التقديم.

طباعة بطاقة الترشيح الخاصة بالطالبة

وأضاف الدكتور أشرف كمال بأنه يتم طباعة بطاقة الترشيح الخاصة بالطالبة من الموقع بعد التسجيل لتقديمها للمدرسة ، وسوف يتم تحديد موعد الاختبارات الخاصة بـ«اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الحاسب الآلي»، ويلزم اجتياز الاختبارات الحصول على 70% في كل مادة، وتقوم الطالبة سحب ملف بقيمة 100 جنيه، ولا يتم استرداد المبلغ أو ملف الطالبة في حالة عدم القبول بالمدرسة، وإحضار 8 صور شخصية حديثة للطالبة مدون أسفلها الاسم رباعي بالكمبيوتر، مشيرا إلى أنه في حالة عدم مطابقة بيانات الطالبة مع الشروط المعلنة لن يتم النظر في الأوراق للطلب المقدم من خلال الرابط إلكتروني