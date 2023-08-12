عاجل.. الإجازات المتبقية في 2023.. بينها المولد النبوي الشريف

للترفيه والسفر أو قضاء العطلات بشكل مميز، ينتظر العديد من الموظفين، الإجازت التي تمنحها الدولة في المناسبات الدينية والاجتماعية، وهناك بعض الإجازات المتبقية في عام 2023.

يتبقى أشهر قليلة على نهاية العام، ويوجد فيها إجازات متبقية في عام 2023، وهو ما نعرضه في السطور التالية:

الإجازات المتبقية في عام 2023

لا يوجد إجازات في شهر أغسطس الحالي، وأول إجازة يحصل عليها الموظفون خلال الأيام المقبلة، في شهر سبتمبر، وهي بمناسبة المولد النبوى الشريف.

إجازة المولد النبوي الشريف

يأتي موعد المولد النبوي الشريف 2023، الأربعاء 27 سبتمبر، ومن المتوقع أن يتم ترحيل الإجازة الرسمية الخاصة به لمدة يوم واحد، لتكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر المقبل، وهو ما يفعله دائما مجلس الوزراء، من قرار ترحيل الإجازات لنهاية الأسبوع، لإتاحة فرصة للحصول على إجازة طويلة متصلة مع يومي الجمعة والسبت.

كما يحصل الموظفون في شهر أكتوبر، على إجازة عيد القوات المسلحة «انتصارات أكتوبر»، وسيوافق الجمعة 6 أكتوبر.