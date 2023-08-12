إصابة سائق ومدير شركة في انقلاب سيارة نقل بسوهاج

أصيب سائق ومدير شركة في حادث انقلاب سيارة نقل محملة مبيدات زراعية في سوهاج، وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهما، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بانقلاب سيارة ومصابين على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم.

أسباب وقوع الحادث

وانتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وتبين أنه أثناء سير السيارة نقل قيادة المدعو «محمد س ع» سن 32 عامًا، سائق، ومقيم دائرة مركز ملوي بمحافظة المنيا، محملة بمبيدات زراعية، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطارين الأمامي الأيمن والخلفي الأيسر؛ مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة بجرح في الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومرافقه المدعو «مصطفى ع م»، سن 50 عاما، مدير إحدى الشركات للمبيدات الزراعية، بجرح بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وبسؤالهما أفاد قائد السيارة والمصاب بمضمون ما جاء بالفحص، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.