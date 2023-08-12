اللجنة العليا للتنسيق تحدد الأعداد المقبولة بالكليات خلال ساعات

تجتمع اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات، خلال الساعات القليلة المقبلة، لتحديد الأعداد المقرر قبولها في الكليات المختلفة وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وذلك قبل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، يوم الاثنين المقبل.

البدء في فرز رغبات الطلاب المسجيلن تنسيق المرحلة الأولى 2023

وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، لـ«الوطن»، عن أن الجامعات أنهت استعداداتها لأعمال تنسيق القبول، موضحة أن «العليا للتنسيق» ستنتهي اليوم من تحديد الأعداد المقررة للقبول بكل كلية، والبدء في فرز رغبات الطلاب المسجيلن بالتنسيق وتوزيعهم على الكليات المختلفة.

موعد إعلان الحدود الدنيا في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

وتابعت المصادر، بأن الحدود الدنيا في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية سيجري إعلانها بعد ساعات من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية، على أن تبدأ الجامعات في استقبال الطلاب فورا.