مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون، صباح اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي «قنا- نجع حمادي»، أمام الشركة اليابانية في مركز الوقف، شمال محافظة قنا، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام.

انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

وتلقى اللواء مصطفى درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ من هيئة إسعاف قنا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام الشركة اليابانية.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين.

الدفع بـ8 سيارات إسعاف

ودفع مرفق إسعاف قنا بـ8 سيارات إسعاف، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية.

وتبين من التحريات الأولية، أن سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة من سائق الميكروباص بسبب انفجار إطار، مما أدى إلى انقلاب السيارة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حادث.