برلماني: المصريون أصبحوا على درجة كبيرة من الوعي رغم استمرار بث الشائعات

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مصر لا تزال تتعرض لمؤامرات ومخاطر من خلال استمرار قوى الشر والظلام والإرهاب في بث الشائعات والأكاذيب والسموم ضدها.

«عبد القوي»: المصريون أصبحوا على درجة كبيرة من الوعي

وأشار «عبد القوي»، في بيان صدر عنه اليوم، إلى أن أكبر دليل على ذلك ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تزعم الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، لافتا إلى أن المصريين أصبحوا على درجة كبيرة من الوعي.

ولفت النائب إلى أن سلة المهملات هي المكان الطبيعي لتلك الأكاذيب، مؤكداً أن هناك آلاف من الشائعات والأكاذيب والسموم التي تم بثها ضد الدولة المصرية ورموزها ومؤسساتها الوطنية، ولكن جموع المصريين لم يتأثروا بها من قريب أو بعيد.

نفي أخبار الإفراج عن شحنة قمح فاسدة

ووجه الدكتور طلعت عبد القوى تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بملف الوعي وإشادته الكبيرة بالمصريين ووطنهم، وحرصهم الحقيقي والناجح فى الحفاظ على الدولة المصرية بجميع مؤسساتها، مثمناً التواصل الدائم والمستمر من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع مختلف مؤسسات الدولة لتفنيد وتكذيب جميع الاشاعات والاكاذيب التى تبث ضد الدولة.

وكان المركز الاعلامى لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، وأكدت الوزارة أنه لا صحة للإفراج عن شحنات قمح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك، مُشددةً على أن جميع شحنات القمح التي يتم استيرادها والإفراج عنها آمنة وسليمة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، وهو ما يتم من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة غير مطابقة للاشتراطات الدولية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.