سعيد حامد عن «مرعي البريمو»: حماس هنيدي شجعني على إخراج الفيلم

أعرب المخرج سعيد حامد، عن سعادته البالغة، بنجاح فيلم «مرعي البريمو»، المعروض حاليا بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي، بالإضافة لعودة التعاون بينه وبين الفنان محمد هنيدي.

سعيد حامد يكشف سبب عودته للتعاون مع محمد هنيدي

وقال سعيد حامد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّه وافق على إخراج فيلم مرعي البريمو، لأنَّ قصته جيدة، مضيقًا أنَّ: «حماس محمد هنيدي للفيلم شجعني لخوض التجربة، عرفنا الهدف بتاعنا وبنخاطب مين، إحنا بنقدم للجمهور من 38 إلى 45 عاما، ودرسنا العمل كتير أثناء التحضير له حتى نرضي الناس شكل معين، وأتمنى نكون وصلناله».

تفاصيل فيلم مرعي البريمو

فيلم «مرعي البريمو» طرح يوم 2 أغسطس الماضي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، تدور أحداث الفيلم حول «مرعي البريمو» الذي يعمل في تجارة البطيخ، إذ يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد هنيدي، غادة عادل، محمد محمود، علاء مرسي، محسن منصور، مصطفي أبو سريع، نانسي صلاح، إنجي علي، لطفي لبيب، والعمل من تأليف إيهاب بليبل.