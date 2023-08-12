مصرع طفل اختل توازنه وسقط من الطابق السادس في الهرم

لقي طفل مصرعه بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق السادس أثناء اللهو، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارا من العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى الهرم بوصول طفل 3 سنوات جثة هامدة إثر سقوطه من الطابق السادس، على الفور انتقل المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

سقوط طفل من الطابق السادس

وبالانتقال تم التقابل مع والد الطفل سائق 40 سنة الذي أفاد أثناء قيام الطفل بالهو بغرفة النوم سقط من شباك الغرفة، ولم يتهم أحدا بشيء، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.