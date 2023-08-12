إحالة 19 موظفا بوحدتين صحيتين إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل في الدقهلية

أجرى متولي عبدالعال رئيس مركز ومدينة بني عبيد، في محافظة الدقهلية، جولة مرورية للتفتيش والمتابعة الميدانية على مقر الوحدة الصحية بميت سويد وديرب الخضر، لمتابعة حسن سير العمل ومدى انتظامه، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفى مقدمتها المنظومة الصحية.

إحالة 13 موظفا إلى التحقيق لعدم وجودهم

وبحسب البيان، تفقد رئيس مجلس مدينة بني عبيد الوحدات الصحية، وقام بمراجعة دفتر الحضور والانصراف، وتم التقفيل على 13 موظفا بالوحدة الصحية بميت سويد، و6 من العاملين بالوحدة الصحية بديرب الخضر من العاملين بالوحدة لعدم تواجدهم وتم إحالتهم للتحقيق بالشؤون القانونية.

استمرار التفتيش على الوحدات الصحية

وأكد رئيس المركز على استمرار المتابعة والتفتيش على كافة الوحدات الصحية للتأكد من تواجد الأطقم الطبية بكافة التخصصات لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين المترددين على مقر كل وحدة من طالبي الكشف والعلاج، كما تفقد جميع الأقسام الطبية، وصيدلية الوحدة للتأكد من تواجد وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية لتلبية احتياجات المرضى من أهالي القرى وتوابعها، مشيرا إلى أن الهدف من المتابعة الميدانية لكافة الهيئات والمصالح الحكومية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفى مقدمتها المنظومة الصحية.