رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أول رد من الزمالك على فسخ عقد شيكابالا ورحيله عن النادي| عاجل

كتب:

محمود شكر
02:25 ص | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
محمود عبدالرازق شيكابالا

محمود عبدالرازق شيكابالا

رد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، على الأنباء التي تتردد عن فسخ العقد مع محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ورحيله نهائيا عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أول رد من الزمالك على فسخ العقد مع شيكابالا

وقال مصدر مسئول داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة للوطن سبورت، أن عقد محمود عبدالرازق شيكابالا مستمر مع نادي الزمالك حتي نهاية عام2024، وهناك توصية من جانب أوسوريو المدير الفني للفريق باستمراره مع النادي خلال الموسم المقبل.

وتابع، قرار اعتزال شيكابالا هو قراره الشخصي ولن نتدخل فيه نهائيا، لكن لا يوجد قرار من جانب مجلس إدارة النادي بفسخ العقد بصورة نهائية.

   

اقرأ المزيد:

عاجل.. تحرك مفاجئ من زيزو لحسم رحيله عن الزمالك

عاجل.. رد فعل صادم ضد إمام عاشور من شيكابالا و2 من لاعبي الزمالك

رسالة من شيكابالا بعد إعلان انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

إلغاء بند فسخ التعاقد بالبريد.. الزمالك يستقر على تعديل عقد شيكابالا

عاجل.. تحرك جديد من الزمالك لضم 5 نجوم رغم أزمة شيكابالا

اتحاد الكرة: الزمالك ينهي أزمة مستحقات لشبونة بصفقة شيكابالا خلال ساعات
بقلم محمود شكر