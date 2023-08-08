أول رد من الزمالك على فسخ عقد شيكابالا ورحيله عن النادي| عاجل

رد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، على الأنباء التي تتردد عن فسخ العقد مع محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ورحيله نهائيا عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أول رد من الزمالك على فسخ العقد مع شيكابالا

وقال مصدر مسئول داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة للوطن سبورت، أن عقد محمود عبدالرازق شيكابالا مستمر مع نادي الزمالك حتي نهاية عام2024، وهناك توصية من جانب أوسوريو المدير الفني للفريق باستمراره مع النادي خلال الموسم المقبل.

وتابع، قرار اعتزال شيكابالا هو قراره الشخصي ولن نتدخل فيه نهائيا، لكن لا يوجد قرار من جانب مجلس إدارة النادي بفسخ العقد بصورة نهائية.