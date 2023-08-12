روحانيات أحمد العمري تختتم مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهور بعد غد

تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بمحافظة البحيرة بحفل للمنشد أحمد العمري وفرقته في الساعة الثامنة والنصف مساء الاثنين 14 أغسطس بمسرح أوبرا دمنهور.

برنامج مسرح أوبرا دمنهور

يتضمن البرنامج مجموعة من الأغاني والإبتهالات والأناشيد الدينية منها حمدا لك الله، تملكتموا عقلي، لبيك يا سري، مولاي، صلاة من الرحمن، يا صلاة الزين، لأجل النبي، غالي أنت غالي، صلوا ، على من ذكر الله ، المسك فاح وقمر.

معلومات عن أحمد العمري

الجدير بالذكر أن أحمد العمري منشد وصوليست بدار الأوبرا المصرية ، حصل على العديد من الجوائز في مختلف المسابقات المتخصصة منها المركز الأول في مسابقة الفائزون الدولية والمركز الأول في مسابقة أندي الأصوات بالجامع الأزهر والمركز الأول في مسابقة إبداع كمدرب لعدد من جامعات مصر.

قام أحمد العمري بإحياء حفل افتتاح المركز الثقافي الإسلامي واحتفالية الدولة بليلة القدر، وقدم مجموعة من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر.