موعد إعلان تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023

يترقب طلاب الشهادات الفنية، موعد تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023، والمقرر الإعلان عنه بعد الانتهاء من كافة مراحل تنسيق الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، بحسب ما أوضحته وزارة التعليم العالي والبحث العلميي والمجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023

وتتيج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معدلات لطلاب الدبلومات الفنية «تجاري، زراعي، صناعي، تمريض، سياحة وفنادق» نظام الثلاث خمس سنوات، معادلات تمكنهم من الالتحاق في المعاهد والكليات الدبلومات الفنية 2023، لهم وفقا لعدد المقاعد التي المتاحة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك ضمن أعمال تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023، المتاحة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

قواعد تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن قواعد تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023.

- يلتحق طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية الصحية وكليات التكنولوجيا والتعليم دون أي اختبارات قدرات.

- تعديل مسمى المسابقة الموحدة والمسابقة المركزية لتصبح تحت مسمى واحد وهو اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول بكليات الهندسة.

- إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية لكليات التمريض والإعلام والمعهد الفني للتمريض.

- توحيد فرص التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد، ليصبح للطالب فرصتين متتاليتين يتم احتسابهما ابتداء من عام حصول الطالب على المؤهل.